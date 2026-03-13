Ajker Patrika
শেরপুর

নালিতাবাড়ী ও নকলায় সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১৬: ১৭
নালিতাবাড়ী ও নকলায় সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না
ফাইল ছবি

বিদ্যুতের ৩৩ কেভি লাইনের তার সরবরাহের জন্য শেরপুরের নালিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলায় সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। আগামীকাল শনিবার (১৪ মার্চ) সকাল ৭টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

নালিতাবাড়ী উপজেলার পিডিবির আবাসিক প্রকৌশলী আব্দুল মোমিন আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রকৌশলী আব্দুল মোমিন বলেন, নালিতাবাড়ী-শেরপুর মহাসড়কের গাজীরখামার এলাকায় বিদ্যুতের ৩৩ কেভি লাইনের তার সরবরাহের জন্য নালিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলায় সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

বিষয়:

শেরপুরনকলাবিদ্যুৎময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীজেলার খবর
এলাকার খবর
