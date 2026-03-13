ঝোপে মিলল শটগান ও কার্তুজ

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় শটগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে র্যাব। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) র্যাব-৯ সিলেট সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) রাত আনুমানিক ১১টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৯-এর শায়েস্তাগঞ্জ ক্যাম্পের একটি দল উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কের সাতছড়ি জাতীয় বন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে একটি কালভার্টের নিচে ঝোপের মধ্যে প্লাস্টিকের বস্তা থেকে একটি শটগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করে র্যাব।
র্যাব জানায়, উদ্ধার করা শটগানটি দেশীয় ও একনলা। এর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
র্যাব-৯ সিলেটের মিডিয়া অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শটগান ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় চুনারুঘাট থানায় জিডি দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার শটগান ও কার্তুজ জমা দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরীফুল ইসলাম বলেন, র্যাব দেশে তৈরি একটি শটগান উদ্ধার করে থানায় জমা দিয়েছে।
