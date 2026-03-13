Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

ঝোপে মিলল শটগান ও কার্তুজ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   
ঝোপে মিলল শটগান ও কার্তুজ
উদ্ধার হওয়া শটগান। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় শটগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে র‍্যাব। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) র‍্যাব-৯ সিলেট সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

র‍্যাব জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) রাত আনুমানিক ১১টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৯-এর শায়েস্তাগঞ্জ ক্যাম্পের একটি দল উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কের সাতছড়ি জাতীয় বন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে একটি কালভার্টের নিচে ঝোপের মধ্যে প্লাস্টিকের বস্তা থেকে একটি শটগান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করে র‍্যাব।

র‍্যাব জানায়, উদ্ধার করা শটগানটি দেশীয় ও একনলা। এর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

র‍্যাব-৯ সিলেটের মিডিয়া অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শটগান ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় চুনারুঘাট থানায় জিডি দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার শটগান ও কার্তুজ জমা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরীফুল ইসলাম বলেন, র‍্যাব দেশে তৈরি একটি শটগান উদ্ধার করে থানায় জমা দিয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জঅস্ত্রর‍্যাবসিলেট বিভাগচুনারুঘাটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

ইরানকে সাহায্য করছে পুতিনের ‘গোপন হাত’—ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সতর্কতা

ইরান যুদ্ধে মোতায়েন মার্কিন রণতরিতে আগুন

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

খামেনিপুত্র মোজতবা কি বেঁচে আছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে নতুন রহস্য

খামেনিপুত্র মোজতবা কি বেঁচে আছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে নতুন রহস্য

রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

সম্পর্কিত

ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে ভাইয়ের মৃত্যু

ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে ভাইয়ের মৃত্যু

অবশেষে ইসলামপুরে দুস্থদের মাঝে বিনা মূল্যের চাল বিতরণ শুরু

অবশেষে ইসলামপুরে দুস্থদের মাঝে বিনা মূল্যের চাল বিতরণ শুরু

রাজধানীতে হোটেলে আগুন, দগ্ধ ৪ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

রাজধানীতে হোটেলে আগুন, দগ্ধ ৪ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

নারীদের দোয়া মাহফিলে হামলার অভিযোগ, সংঘর্ষে আহত ৮

নারীদের দোয়া মাহফিলে হামলার অভিযোগ, সংঘর্ষে আহত ৮