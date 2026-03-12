Ajker Patrika
মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মির্জা আব্বাসকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াত আমির। ছবি: সংগৃহীত

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসকে দেখতে গিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান জামায়াত আমির।

এ সময় শফিকুর রহমান মির্জা আব্বাসের স্ত্রী আফরোজা আব্বাসের কাছে তাঁর শারীরিক অবস্থা ও চলমান চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তিনি মির্জা আব্বাসের আরোগ্য কামনা করেন।

শফিকুর রহমানের সঙ্গে ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তর জামায়াতের মেডিকেল থানার সভাপতি এসএম খালিদুজ্জামান।

বিএনপিহাসপাতালশফিকুর রহমান চৌধুরীজামায়াতে ইসলামীমির্জা আব্বাস
