মধ্যপ্রাচ্য

ইরাকের ঘাঁটি থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা ইতালির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরাকের ঘাঁটি থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা ইতালির
ইরাকের একটি ঘাঁটি থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের দেশ ইতালি।কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, ইতালির সরকার ঘোষণা দিয়েছে, তারা উত্তর ইরাকের আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অঞ্চলের একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে অস্থায়ীভাবে সব সেনা প্রত্যাহার করছে।

ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইডো ক্রোসেটো দেশটির ইতালীয় সংবাদ অনুষ্ঠান টিজিওয়ান-এ বলেছেন, গতকাল বুধবারের হামলার আগেই সেনা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা হয়েছিল। ফলে বুধবারের হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

