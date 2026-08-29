Ajker Patrika
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শেরপুর

শেরপুর সীমান্তে ৭০৫ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৫৫
শেরপুর সীমান্তে ৭০৫ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ
শেরপুরের নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী সীমান্তে পৃথক অভিযান চালিয়ে ৭০৫ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী সীমান্তে পৃথক অভিযান চালিয়ে ৭০৫ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জব্দ করা মদের বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ১০ লাখ টাকা।

আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

বিজিবি জানায়, শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার পোড়াগাঁও এবং ঝিনাইগাতী উপজেলার গুরুচরণ দুর্গম এলাকায় চোরাকারবারিরা ভারতীয় মদ পাচারের চেষ্টা করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ৭০৫ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করে। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। জব্দ করা মদের আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা।

ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুল আজিম বায়েজীদ জানান, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার ভারতীয় সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

বিষয়:

শেরপুরমাদকবিজিবিভারতময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ী
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