‘এখন যুবলীগের কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি’

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৩০
মো. রকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মো. রকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন যুবলীগ নেতা মো. রকিবুল ইসলাম। তিনি নালিতাবাড়ী পৌর যুবলীগের পদে থাকলেও এখনো পদত্যাগ করেননি বলে জানা গেছে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম স্বাক্ষরিত ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট এ জেলা কমিটি গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ করা হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রকিবুল ইসলাম নালিতাবাড়ী উপজেলার মরিচপুরান ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি মরিচপুরান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন এবং ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী প্রয়াত মতিয়া চৌধুরীর পক্ষে কাজ করেছেন।

এনসিপিতে আসার বিষয়ে রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘যুবলীগে আমাকে কার্যক্রমে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। সাধারণ সম্পাদক পদেও সুযোগ পাইনি। এখন যুবলীগে কোনো কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি।’

এ বিষয়ে শেরপুর এনসিপির আহ্বায়ক প্রকৌশলী মো. লিখন মিয়া বলেন, ‘রকিবুল ইসলাম যুবলীগের পদে আছেন, এ তথ্য আমরা জানতাম না। তিনি এনসিপির কার্যক্রমে সক্রিয় থাকায় পদ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি যাচাই করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

