শেরপুরে থানা থেকে খোয়া যাওয়া পুলিশের শটগানসহ যুবক আটক

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেরপুরে থানা থেকে খোয়া যাওয়া একটি শটগানসহ হারেজ আলী (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ভোরে সদর উপজেলার ভাতশালা ইউনিয়নের সাপমারী এলাকায় হারেজের বাড়ি থেকে তাঁকে শটগানসহ আটক করা হয়।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার ভোরে শেরপুর সদরের ভাতশালা ইউনিয়নের সাপমারী এলাকায় হারেজ আলীর পুরাতন বাড়িতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। ওই সময় হারেজ আলীকে শটগানসহ আটক করে শেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।
শটগান উদ্ধার ও একজনকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাসরিন আক্তার। তিনি জানান, গ্রেপ্তারকৃত হারেজের বিরুদ্ধে সদর থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের পর আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
