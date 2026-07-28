সবই করতে চাই, তবে আমাদের হাত-পা বাঁধা: ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন বলেছেন, ‘আমরা সবই করতে চাই, তবে আমাদের হাত-পা বাঁধা। আমাদের পর্যাপ্ত ফান্ড নেই। যেটুকু বরাদ্দ আছে, তা দিয়ে যতটুকু কাজ করা সম্ভব, ততটুকুই করব। দেশে এখন গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে। এ বছর না হলেও আগামী বছর দৃষ্টিনন্দন কিছু করতে পারব বলে আশা করছি।’
আজ মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দুপুরে শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার হলদীগ্রাম, নওকুচি ও গান্ধিগাঁও এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিদপ্তরের আওতায় সদ্য নির্মিত সড়ক পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।
ঝিনাইগাতীতে আকস্মিক পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আকস্মিক পাহাড়ি ঢল, বন্যা, জলাবদ্ধতা সারা দেশেরই সমস্যা। এখানকার কোন জায়গায় কী সমস্যা, সেটি চিহ্নিত করতে হবে। একটা দপ্তর এটার স্থায়ী সমাধান করতে পারবে না। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় এবং এলজিআরডি—এ তিনটি মিলে করতে হবে। স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহমুদুল হক রুবেল প্রকল্প তৈরি করে নিয়ে এলে যতটুকু সম্ভব করে দেওয়ার চেষ্টা করব।’ এ ছাড়া হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসনের বিষয়েও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।
এ সময় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের সংসদ সদস্য মো. মাহমুদুল হক রুবেল, জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাসরিন আক্তার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. শাজাহান আকন্দ, সদস্যসচিব মো. লুৎফর রহমানসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে প্রতিমন্ত্রী শেরপুর সার্কিট হাউজে পৌঁছালে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মো. ফাহিম চৌধুরী, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা, জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন, পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলামসহ বিএনপির নেতারা।
জনগণের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও এলাকার উন্নয়নে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, দলীয় নেতা-কর্মীদের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে কাজ করতে হবে।৩ মিনিট আগে
৩ জুলাই ১২ বোতল মদসহ রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে গ্রেপ্তার হন সুমন রেজা। এরপর তাঁকে দামকুড়া থানার বিচারাধীন একটি মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়। কিন্তু একটি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের মামলায় গত সোমবার পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। হেরোইনসহ গ্রেপ্তারের ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর আদালত তাঁকে এই৮ মিনিট আগে
২০১২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর শহরের মধ্য আলীপুর এলাকার বাসিন্দা সবজি বিক্রেতা ফয়সাল শেখকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরদিন চান সরদার, তারা সরদার ও শাহিন সরদারের নামোল্লেখ করে মামলা করেন নিহত ফয়সালের মা ফিরোজা বেগম।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় বসতঘরের টিনের চালার ওপর গাঁজা চাষের অভিযোগে লোকমান হোসেন (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ সময় দুটি প্লাস্টিকের টবে লাগানো ১২টি গাঁজার গাছ জব্দ করা হয়েছে।১৫ মিনিট আগে