শরীয়তপুর

জাজিরায় ৬ বছরের শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ইমাম গ্রেপ্তার

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
আবুল বাশার ফরাজি। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় ছয় বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আবুল বাশার ফরাজি (৬০) নামে মসজিদের এক ইমামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মদ। এর আগে গতকাল বিকেলে উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের সরদারকান্দি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জাজিরা থানা-পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার আবুল বাশার ফরাজি মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি একটি মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে আসছিলেন। ভুক্তভোগী শিশু ওই মাদ্রাসার ছাত্রী। সোমবার বিকেলে তিনি শিশুটিকে তাঁর কাছে যেতে বলেন। পরে মাদ্রাসার একটি কক্ষে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পেরে শিক্ষক আবুল বাশারকে সেখানে অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে জাজিরা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে অভিযুক্ত আবুল বাশারের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তিনি এ কাজ করেছেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলেও দাবি করেন।

এ বিষয়ে জাজিরা উপজেলার জামায়াতের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আবুল বাসার জামায়াতের কোনো পদে নেই, তবে সমর্থক। তিনি যদি অপরাধ করে থাকেন, তাঁর বিচার হোক।’

জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মদ বলেন, শিশুটির মা বাদী হয়ে আবুল বাশারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

শরীয়তপুরধর্ষণঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজাজিরাজেলার খবরশিশু
