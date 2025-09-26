Ajker Patrika
> সারা দেশ

দুই দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর লাশ মিলল সেপটিক ট্যাংকে

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০০
ভেদরগঞ্জে নিখোঁজ শিশু তায়বা। ছবি: সংগৃহীত
ভেদরগঞ্জে নিখোঁজ শিশু তায়বা। ছবি: সংগৃহীত

নিখোঁজের দুই দিন পর শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে তায়বা (৬) নামের এক শিশুর লাশ সেপটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার ছৈয়ালকান্দি গ্রামের মেসবাহউদ্দীন মোল্লার বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

শিশু তায়বা স্থানীয় দারুন নাজাত মাদ্রাসার নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং একই গ্রামের টিটু সরদারের মেয়ে।

পুলিশ ও স্বজনদের বরাতে জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকেলে তায়বা বাড়ি থেকে খেলতে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পেয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। পাশাপাশি এলাকায় মাইকিং ও পোস্টার লাগানো হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে স্বজন ও স্থানীয়রা আবারও খোঁজ শুরু করলে মেসবাহউদ্দীনের বাড়ির সেফটিক ট্যাংকের ঢাকনা খানিকটা খোলা অবস্থায় দেখতে পান। সন্দেহ হলে তাঁরা ভেতরে তাকিয়ে তায়বার নিথর দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুল হক জানান, খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেদরগঞ্জ সার্কেল) সৌম্য শেখর পাল বলেন, ‘নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে আমরা শিশুটিকে খুঁজছিলাম। আজ দুপুরে খবর পাই, পাশের একটি বাড়ির সেফটিক ট্যাংকে তার মরদেহ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এদিকে শিশু তায়বার মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তায়বার ছবি শেয়ার করে শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিষয়:

নিখোঁজশরীয়তপুরভেদরগঞ্জজেলার খবরলাশশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

‘আল্লাহ, তুই দেহিস’: সেই বৃদ্ধ এখন নিজেকে আড়াল করে চলছেন

‘আল্লাহ, তুই দেহিস’: সেই বৃদ্ধ এখন নিজেকে আড়াল করে চলছেন

নবীনগরে পানিতে ডুবে ২ ভাই-বোনের মৃত্যু

নবীনগরে পানিতে ডুবে ২ ভাই-বোনের মৃত্যু

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে শরবত বিক্রেতাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে শরবত বিক্রেতাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

দুই দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর লাশ মিলল সেপটিক ট্যাংকে

দুই দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর লাশ মিলল সেপটিক ট্যাংকে