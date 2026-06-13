শরীয়তপুরে নারীর চুল কেটে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ

শরীয়তপুরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও প্রতারণার অভিযোগ এনে এক নারীর (৩৫) চুল কেটে, মুখে কালি মেখে এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার (১৩ জুন) সকাল ১০টার দিকে শরীয়তপুর পৌরসভার উত্তর পালং শাবনুর মার্কেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ওই নারীকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী শরীয়তপুর পৌরসভার উত্তর পালং শাবনুর মার্কেট এলাকার বাসিন্দা। তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে। স্বামী তিন বছর ধরে লিবিয়াপ্রবাসী। দুই সন্তান নিয়ে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করেন এবং মাঝেমধ্যে গ্রামের বাড়ি আসেন।
অভিযোগ রয়েছে, একই এলাকার বাসিন্দা দেলোয়ার দপ্তরির সঙ্গে নারীর টাকাপয়সার লেনদেন এবং বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে। এর জেরে আজ সকালে দেলোয়ার দপ্তরির স্ত্রী ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা মিলে ওই নারীকে ধরে এনে মারধর করেন। একপর্যায়ে মাথার চুল কেটে, মুখে কালি মেখে এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই নারীকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।
ভুক্তভোগী নারীর অভিযোগ, ‘দেলোয়ার দপ্তরির সঙ্গে আমার টাকাপয়সার লেনদেন আছে। সে আমার কাছে থেকে তিনবারে সুদে আট লাখ টাকা নিয়েছে। এ বিষয়ে স্ট্যাম্প দলিল করার জন্য ৮ জুন দেলোয়ার দপ্তরি ঢাকায় আমার বাসায় যায় এবং দুই পক্ষ মিলে একটি স্ট্যাম্প দলিল সম্পন্ন করি। আজ সকালে আমি ঢাকা থেকে বাড়ি এলে দেলোয়ার দপ্তরির স্ত্রী আমেনা বেগম, মেয়ে মৌসুমি, ছেলে পলক, বোন রহিমাসহ ১০-১২ জনে মিলে আমাকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তারা আমার চুল কেটে, মুখে কালি মেখে এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করে। তারা আমার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলে এবং আমার বিশেষ অঙ্গে আঘাত করে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
এ বিষয়ে জানতে দেলোয়ার দপ্তরির বাড়ি গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম বলেন, ‘সে একজন খারাপ মহিলা। সে আমার স্বামীর সঙ্গে পরকীয়া করে। আমার স্বামীকে তার বাসায় ডেকে নিয়ে জিম্মি করে আট লাখ টাকা নিয়েছে এই মর্মে জোর করে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়। আজ তাকে পেয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এ কারণে এলাকার লোকজন তার চুল কেটে গলায় জুতার মালা পরিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে।’
পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, শরীয়তপুর সদরের উত্তর পালং এলাকায় এক নারীর চুল কেটে গলায় জুতার মালা পরিয়ে খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নারীকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনায় এখনো কেউ মামলা দায়ের করেনি। মামলা হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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