সরকারি জায়গায় যুবদল নেতার ক্লাব, ভেঙে দিল প্রশাসন

শরীয়তপুর জেলা শহরে সরকারি জায়গা দখল করে গড়ে তোলা যুবদল নেতার একটি ক্লাব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ক্লাবটি ভেঙে দেওয়া হয়। এ সময় নির্মাণসামগ্রী নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাফিস এলাহি। তাঁকে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে রাতের আঁধারে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের সামনে সরকারি জমি দখল করে একটি ক্লাব স্থাপন করা হয়। ক্লাবটি স্থাপন করেন পৌরসভা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান ব্যাপারী। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে গত ৩০ জুনের মধ্যে ক্লাবটি অপসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়। ওই সময়ের মধ্যে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলে প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালায়।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইলোরা ইয়াসমিন বলেন, ‘ওই নেতা অসুস্থতার কথা বলে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হলেও ক্লাবটি সরিয়ে না নেওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং নির্মাণসামগ্রী নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।’
খাগড়াছড়ির রামগড়ে দ্বিতীয় শ্রেণির এক মাদরাসাছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় মো. শাহিনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল। সোমবার রায় ঘোষণা করেন বিচারক শায়েলা শারমিন। ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর এটি প্রথম রায়; ঘটনার ১১ মাস ১৪ দিনের মাথায় মামলার নিষ্পত্তি হয়।৪ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকার স্বামীর বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। গত ২৮ জুন উপজেলার রূপবাটি ইউনিয়নের একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের জাজিরায় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় করা মামলায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর দুই আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীতে রাজিব আহমেদ ওরফে রুবেল (৪০) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আপন চার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ময়মনসিংহ পিবিআই পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, মাকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে রুবেলকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে...১১ মিনিট আগে