সকালে খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ শিশু, দুপুরে মিলল বস্তাবন্দী গলাকাটা লাশ

শরীয়তপুরের ডামুড্যায় খেলতে বের হয়ে নিখোঁজের প্রায় সাত ঘণ্টা পর সোয়াইফ হোসেন (৪) নামের এক শিশুর বস্তাবন্দী গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে রাসেল শিকদার (২২) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
আজ শনিবার বেলা ২টার দিকে শিধলকুড়া ইউনিয়নের পশ্চিম আদাশন এলাকার একটি ডোবা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সোয়াইফ পশ্চিম আদাশন গ্রামের সেলিম সরদার ও শিমুলি দম্পতির সন্তান।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে বাড়ি থেকে খেলতে বের হয় সোয়াইফ। দীর্ঘ সময় পরও বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কোথাও সন্ধান না পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা শিশুটির সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন। একপর্যায়ে একই এলাকার আবু আলম শিকদারের বসতঘরের পেছনের ডোবা থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, প্রতিবেশী আবু আলম শিকদারের সঙ্গে সেলিম সরদারের পরিবারের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝগড়াঝাঁটি হয়। ওই ঘটনার জেরে শিশুটিকে হত্যা করে বস্তাবন্দী করে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।
শিশুটির বাবা সেলিম সরদার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় আমার মায়ের সঙ্গে আবু আলমের সঙ্গে ঝগড়া হয়। রাতে মা আমাকে বিষয়টি জানান। আজ শনিবার সকালে বাজার থেকে এসে দেখি, আমার সন্তান নেই। থানায় গিয়ে জিডি করার পর পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে আলী আকবরের বাড়ির পেছনের ডোবা থেকে আমার ছেলের বস্তাবন্দী গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে। আমার অবুঝ ছেলেকে ওরা হত্যা করেছে। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।’
মরদেহ উদ্ধারের পর আবু আলম শিকদারের ছেলে রাসেল শিকদারকে আটক করেছে পুলিশ।
তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে আবু আলম শিকদারের পরিবারের কোনো সদস্যের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর তাঁরা বাড়িতে না থাকায় তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আদাশন এলাকা থেকে এক শিশুর বস্তাবন্দী গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।
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