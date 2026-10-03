Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে চা-বাগানে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে সোনালি হনুমানের মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ০৮
শ্রীমঙ্গলে চা-বাগানে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে সোনালি হনুমানের মৃত্যু
আহত হনুমানটিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের একটি চা-বাগানে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে একটি সোনালি হনুমানের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার আমরইলছড়া চা-বাগানে বিদ্যুতের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে হনুমানটি মাটিতে পড়ে যায়। পরে চা-বাগানের লোকজন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দিলে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক স্বপন দেব সজল এবং পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত সোনালি হনুমানটিকে উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

কিন্তু চিকিৎসা দেওয়ার আগেই গুরুতর আহত সোনালি হনুমানটি মারা যায়। পরবর্তী সময়ে মৃত সোনালি হনুমানটিকে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নাজমুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে সোনালি হনুমানটি মারা গেছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারহনুমানসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গল
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