শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে ৭ লাখ টাকাসহ জামায়াত কর্মী আটক, ২ বছরের কারাদণ্ড

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ৩২
পুলিশের হাতে আটক জামায়াত কর্মী। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে ৭ লাখ ২০ হাজার টাকাসহ গোলাম মোস্তফা নামে জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মীকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। পরে তাঁকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নড়িয়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) লাকী দাস।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানা গেছে, আজ বুধবার দুপুরে বেশ কয়েকজন জামায়াতের কর্মী নড়িয়া পৌরসভার বৈশাখীপাড়া এলাকার জামায়াতে ইসলামীর কর্মী জলিল মাস্টার বাড়িতে ব্যাগভর্তি টাকা নিয়ে প্রবেশ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নড়িয়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) লাকী দাস।

এ সময় বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে নগদ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা, একটি ল্যাপটপ, কিছু খালি খাম, টাকা বিতরণের কিছু কাগজসহ জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন কর্মীকে আটক করা হয়। পরে যাচাই-বাছাই শেষে এদের মধ্যে গোলাম মোস্তফাকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নড়িয়ার সহকারী কমিশনার (ভূমি) লাকী দাস বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। সেখানে ব্যাগভর্তি টাকা পাওয়া গেছে। এরপর ঘটনাস্থলে একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আসেন। জানতে পেরেছি সেখানে ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা ছিল। পরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের মধ্যে একজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন।’

বিষয়:

শরীয়তপুরআটকজামায়াতনড়িয়াশরীয়তপুর সদরজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
