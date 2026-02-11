Ajker Patrika
রাজশাহী

জয়পুরহাটে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১১

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১১
প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাট শহরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শান্তিনগর এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার শিখা তাঁর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শান্তিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ রানা প্রধানের সমর্থকদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। মুহূর্তের মধ্যে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধস্তাধস্তিতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বিএনপি সমর্থকদের দাবি, স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজন একটি গাড়িতে বহিরাগত কর্মী এনে কলেজ ভোটকেন্দ্র এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল। এতে স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানালে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার শিখা বলেন, ‘আমি কেন্দ্র পরিদর্শনে যাচ্ছিলাম। বিএনপি কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে আমাকে হেনস্তা করেছে এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’

ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী মাসুদ রানা প্রধানের ছোট ভাই মামুনুর রশিদ বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার শিখা ভোটকেন্দ্র এলাকায় টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছিলেন। আমরা এতে বাধা দিলে তাঁর ভাড়া করা কিছু সন্ত্রাসী আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।’

জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান জানান, দুপক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছে। অভিযোগ যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

জয়পুরহাটবিএনপিজয়পুরহাট সদরসংঘর্ষরাজশাহী বিভাগজেলার খবরস্বতন্ত্র প্রার্থীপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেরপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাসহ ২ জন নিহত, আহত ৫

তিন বাহিনীর ১৪১ কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি

‘ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমিরকে টাকা বহনে অনাপত্তি দিয়েছিল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ’

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

নির্বাচনী ডিউটি দেওয়ার কথা বলে ২৪ নারীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নির্বাচনী ডিউটি দেওয়ার কথা বলে ২৪ নারীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

লক্ষ্মীপুরে ১৫ লাখ টাকাসহ কৃষক দল নেতা আটক, পরে মুক্ত

লক্ষ্মীপুরে ১৫ লাখ টাকাসহ কৃষক দল নেতা আটক, পরে মুক্ত

‘আমি যদি কই, এইহানে কান ধইরা উডবি-বসবি ১০ বার, ১০ মিয়ার বাপের ক্ষমতা আছে?’

‘আমি যদি কই, এইহানে কান ধইরা উডবি-বসবি ১০ বার, ১০ মিয়ার বাপের ক্ষমতা আছে?’

ঝিনাইদহ-৪: ধানের শীষের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ রাশেদ খানের

ঝিনাইদহ-৪: ধানের শীষের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ রাশেদ খানের