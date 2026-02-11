Ajker Patrika
‘আমি যদি কই, এইহানে কান ধইরা উডবি-বসবি ১০ বার, ১০ মিয়ার বাপের ক্ষমতা আছে?’

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
‘আমি জেলা বিএনপির সভাপতি। ধরেন, এইহানে আরেকজন এমপি হইল, জিগায় কেডা? যদি গোড়ায় তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়, আমি যদি কই,.... পোলা এইহানে কান ধইরা উডবি-বসবি ১০ বার, ১০ মিয়ার বাপের ক্ষমতা আছে? কিচ্ছু ক্ষমতা নেই।’ সম্প্রতি বরগুনা সদর ইউনিয়নের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উদ্দেশে বরগুনা-১ (আমতলী-বরগুনা সদর-তালতলী) আসনের বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম মোল্লা এসব কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

নজরুল ইসলামকে ভিডিওতে আরও বলতে শোনা যায়, ‘আমি সভাপতি থাকলে আপনাদের উন্নয়ন করতে পারব না। উন্নয়ন করতে হলে আমাকে বানাইতে হবে এমপি।’

এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাওলানা মো. মাহমুদুল হোসাইন অলি উল্লাহ। তিনি বলেন, ‘একজন প্রার্থী হয়ে কীভাবে আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে এমন কটূক্তিমূলক কথা বলেন? প্রশাসনকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।’

এ ব্যাপারে জানতে বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলামের মোবাইল ফোনে বারবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

আমতলী উপজেলা নির্বাহী ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ জাফর আরিফ চৌধুরী বলেন, অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

