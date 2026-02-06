Ajker Patrika
ফেনীতে পক্ষপাতমূলক আচরণ: ভূমি কর্মকর্তা প্রত্যাহার

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীতে পক্ষপাতমূলক আচরণ: ভূমি কর্মকর্তা প্রত্যাহার
জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগে ফেনী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জসিম উদ্দিনকে নির্বাচনী সব কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অভিযোগের শুনানি শেষে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাকারিয়া এ তথ্য জানান।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে প্রত্যাহারের দাবিতে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অনশন করেন ফেনী-২ (সদর) আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া। টানা প্রায় ৩২ ঘণ্টা পর আজ তিনি অনশন ভাঙেন।

জানতে চাইলে তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘আমি প্রশাসনের কাছে সুবিচার পেয়েছি। আমার দাবি ছিল এসি ল্যান্ডকে প্রত্যাহার করা—সেটি আমলে নিয়ে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাকারিয়া জানান, গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ও এবি পার্টির প্রার্থী পৃথকভাবে ফেনী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অশোভন আচরণের অভিযোগ করেছেন।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার উপপরিচালক তদন্ত করেন এবং আজ সকালে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে জসিম উদ্দিনকে মাঠপর্যায়ের সব নির্বাচনী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোমেন শর্মা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে এম ফয়সালসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ফেনীচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবরভূমি অফিসত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
