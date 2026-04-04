Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

ঢাকায় পাচারের পথে খুলনায় ৫২ প্যাকেট ইয়াবাসহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আটক নাইম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় পাচারের উদ্দেশে নেওয়ার সময় খুলনায় ৫২ প্যাকেট ইয়াবাসহ নাইম (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে নগরের হরিণটানা থানার কৈয়াবাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক নাইম মুন্সিগঞ্জের লৌহগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা মো. মিরাজ শেখের ছেলে।

হরিণটানা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ খায়রুল বাসার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে সাতক্ষীরা হয়ে ঢাকায় মাদকের একটি চালান পাচার করা হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে কৈয়াবাজার এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়।

পরে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকাগামী ‘টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস’ নামের একটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় সন্দেহজনক আচরণ করলে নাইমকে তল্লাশি করা হয়। তার হাতে থাকা মোবাইল ফোনের ব্যাগ থেকে ৫২ প্যাকেট ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরও বলেন, এ ঘটনায় আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

সাতক্ষীরাইয়াবাআটকখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি