সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের অভিযোগ, ৭ মৌয়াল আটক

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে সংরক্ষিত অভয়ারণ্য এলাকায় অবৈধভাবে মধু সংগ্রহের অভিযোগে সাত মৌয়ালকে আটক করেছে বন বিভাগ। শুক্রবার বিকেলে আটক করে শনিবার তাঁদের সাতক্ষীরা বন আদালতে পাঠানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন শ্যামনগর উপজেলার চাঁদনীমুখা গ্রামের মাজেদ গাজী (৬১), হযরত আলী গাজী (৫০), মাকছুদুল গাজী (৫৭), মুকুল গাজী (৪৫), আব্দুল মান্নান (৫০), ফারুক হোসেন (৩৬) ও আসাদুল ইসলাম (৫২।
সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, অভয়ারণ্যে প্রবেশ করে মধু সংগ্রহের সময় তাঁদের হাতেনাতে আটক করেন বন বিভাগের সদস্যরা। আটকের সময় তাঁদের কাছ থেকে মধু সংগ্রহের বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। আটক মৌয়ালদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
