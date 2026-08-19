ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল শিশুর

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে তানজিম হাসান নামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
আজ বুধবার ভোররাতে উপজেলার সাহাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু তানজিম হাসান ওই গ্রামের মোশাররফ ঢালীর ছেলে।
শিশুর চাচা মোস্তফা ঢালী জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাতে মা-বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল তানজিম। রাত আড়াইটার দিকে সে কাঁদতে থাকে। পরে মা-বাবা ঘুম থেকে ওঠে তার শরীরে সাপে কামড়ানোর ক্ষত দেখতে পান।
মোস্তফা আরও জানান, শিশুর বাবার চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে বিছানার তোশকের নিচে বিষধর কালাচ সাপ দেখতে পান। এরই মধ্যে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। আশাশুনির বুধহাটা এলাকায় পৌঁছালে ভোররাতে শিশুর মৃত্যু হয়।
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