Ajker Patrika
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পিরোজপুর

নেছারাবাদে তিন দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ, উদ্বিগ্ন পরিবার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
নেছারাবাদে তিন দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ, উদ্বিগ্ন পরিবার
মো. হামিম খান। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে মো. হামিম খান (১২) নামে চতুর্থ শ্রেণির এক স্কুলছাত্র তিন দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর (শনিবার) বেলা ১১টার দিকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরেনি সে। এ ঘটনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে তার পরিবার।

নিখোঁজ হামিম খান উপজেলার সেহাংগল গ্রামের দিনমজুর মো. জাকির খানের ছেলে। সে স্থানীয় সুন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে দুষ্টুমি করার কারণে হামিমকে তার মা মোছা. ছবি বেগম কিছুটা বকাঝকা করেন। এরপর স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় সে। দুপুরে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা জানতে পারেন, স্থানীয় আব্দুর রহিমের অটোরিকশায় করে হামিম স্বরূপকাঠির দিকে যাচ্ছিল।

এরপর স্বরূপকাঠি, পার্শ্ববর্তী কাউখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নেওয়া হয়। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের বাড়িতেও সন্ধান করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত হামিমের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

হামিমের মা ছবি বেগম বলেন, ‘শনিবার সকালে দুষ্টুমি করার কারণে ছেলেকে একটু বকাঝকা করেছিলাম। এরপর সে স্বাভাবিকভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। দুপুরে বাড়িতে না ফেরায় আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করি। অনেক জায়গায় খুঁজেও তাকে পাইনি।’

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নেওয়ার পরও সন্ধান না পাওয়ায় সোমবার সন্ধ্যার পর নেছারাবাদ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘হামিম নিখোঁজের ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

নিখোঁজপিরোজপুরবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজেলার খবর
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