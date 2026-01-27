Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরাকে বিগত সরকার এ দেশের অংশ বলেই মনে করত না: ডা. শফিকুর রহমান

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরাকে বিগত সরকার এ দেশের অংশ বলেই মনে করত না: ডা. শফিকুর রহমান
আজ দুপুরে সাতক্ষীরা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বক্তব্য দেন ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াত-অধ্যুষিত জেলা হিসেবে সাতক্ষীরার জনগণ বিগত সরকারের আমলে বিমাতাসুলভ আচরণ পেয়েছে। এই জেলাকে বিগত সরকার এ দেশের অংশ বলেই মনে করত না। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে সাতক্ষীরা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জামায়াতের আমির।

ভারতের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতের আমির বলেন, ‘সাতক্ষীরার ক্রিকেটার মোস্তাফিজকে নিয়ে ভারত যে অন্যায্য আচরণ করেছে, সেটা খুবই দুঃখজনক। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা ন্যায্যতাভিত্তিক আচরণ প্রত্যাশা করব, কিন্তু কাউকে প্রভু হিসেবে আসতে দেওয়া হবে না।’

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত যদি ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে শিক্ষিত চোরেরা জনগণের একটা পয়সাও চুরি করে খেতে পারবে না। আর যারা জনগণের ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, ওদের পেটে হাত ঢুকিয়ে তা বের করে আনা হবে। তিনি আরও বলেন, ‘যারা ঝুঁকিপূর্ণ চাকরি করেন, তাঁদের বেতন সেই অনুপাতে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষিত বেকারদের ভাতা না দিয়ে বরং তাদের কর্মে দক্ষ করে চাকরি দেওয়া হবে।’

জামায়াতের আমির বলেন, কেউ কেউ মায়েদের কাছে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ তাঁদের গায়ে হাত তুলছেন, এটা কেমন দ্বিচারিতা!

জেলা জামায়াতের সভাপতি শহীদুল ইসলাম মুকুলের সভাপতিত্বে সমাবেশে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরওয়ার, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, খুলনা সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আব্দুল খালেকসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সাতক্ষীরাসরকারখুলনা বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা