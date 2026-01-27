Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে বিচ্ছেদের পর গলায় স্ত্রীর ছবি ঝুলিয়ে দুধ দিয়ে গোসল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে বিচ্ছেদের পর গলায় স্ত্রীর ছবি ঝুলিয়ে দুধ দিয়ে গোসল
দুধ দিয়ে গোসল করছেন আব্দুর রাজ্জাক। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর ছবি গলায় ঝুলিয়ে এক মণ দুধ দিয়ে গোসল করেছেন আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল (৪২) নামের এক ইজিবাইকচালক।

আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আব্দুর রাজ্জাকের দাবি, দ্বিতীয় স্ত্রী রিক্তা খাতুনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি দায়মুক্তি পেয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় চার বছর আগে ভালোবেসে রিক্তা খাতুনকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন রাজ্জাক মণ্ডল। বিয়ের পর তিনি স্ত্রীকে স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থ ও নিজের গবাদিপশু উপহার দেন। শুরুতে সংসার স্বাভাবিকভাবে চললেও সম্প্রতি স্ত্রী সংসার চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন কিছু শর্ত দেন। রাজ্জাক মণ্ডল সেসব শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদের সময় স্ত্রী তাঁর দেওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যান বলে দাবি করেন আব্দুর রাজ্জাক।

এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই দায়মুক্তি এবং প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে স্ত্রীর ছবি গলায় ঝুলিয়ে দুধ দিয়ে গোসল ও কান ধরে ওঠবস করেন বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রতিবেশী গণজের মিয়া বলেন, ‘বিচ্ছেদের কথা শুনেছি, তবে এভাবে দুধ দিয়ে গোসল করে প্রতিবাদ করতে এই এলাকায় আগে কখনো দেখিনি।’

স্ত্রীর ছবি গলায় ঝুলিয়ে কান ধরে ওঠবস করেন। ছবি: সংগৃহীত
স্ত্রীর ছবি গলায় ঝুলিয়ে কান ধরে ওঠবস করেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজ্জাক মণ্ডলের প্রথম স্ত্রী সালেহা পারভিন জানান, তাঁদের সংসারে তিনটি সন্তান রয়েছে। দ্বিতীয় বিয়ের পর রাজ্জাক অধিকাংশ সম্পদ দ্বিতীয় স্ত্রীকে দিয়ে দেন। পরে অর্থ-সম্পদ নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে যান।

রাজ্জাক মণ্ডলের মা জহুরা খাতুন বলেন, ‘রিক্তা কাজি ডেকে আমার ছেলেকে তালাক দিয়েছে। এতে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে দুধ দিয়ে গোসল করেছে।’

এ বিষয়ে রাজ্জাক মণ্ডল বলেন, ‘সংসার টিকিয়ে রাখতে আমি দ্বিতীয় স্ত্রীকে সবকিছু দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত প্রতারণার শিকার হয়েছি। বিচ্ছেদের মাধ্যমে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছি। মানসিক কষ্ট থেকেই প্রতীকীভাবে দুধ দিয়ে গোসল করেছি। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও দায়মুক্তি হবে।’

বিষয়:

ঝিনাইদহখুলনা বিভাগবিয়ে বিচ্ছেদজেলার খবরস্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার কারাগারে

সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার কারাগারে

ঝিনাইদহে বিচ্ছেদের পর গলায় স্ত্রীর ছবি ঝুলিয়ে দুধ দিয়ে গোসল

ঝিনাইদহে বিচ্ছেদের পর গলায় স্ত্রীর ছবি ঝুলিয়ে দুধ দিয়ে গোসল

ড্রোন বানাবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, সহায়তা করবে চীন

ড্রোন বানাবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, সহায়তা করবে চীন

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও