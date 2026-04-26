Ajker Patrika
ঢাকা

কম্বোডিয়ায় ‘সাইবার দাস’ হিসেবে বিক্রি: সংবাদ প্রকাশের পর মামলা নিল পুলিশ

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
কম্বোডিয়ায় ‘সাইবার দাস’ হিসেবে বিক্রি: সংবাদ প্রকাশের পর মামলা নিল পুলিশ
ভাটারা থানার সামনে ভুক্তভোগী তিন তরুণ। গতকাল তোলা। ফাইল ছবি

উচ্চ বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে চার যুবককে কম্বোডিয়ায় নিয়ে বিক্রির ঘটনায় অবশেষে মামলা নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ভাটারা থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে মামলা করা হয়।

কম্বোডিয়ায় পাচারের শিকার ভুক্তভোগীরা হলেন রাজবাড়ী সদরের বড়নূরপুর গ্রামের মো. আলামিন ও তাঁর ভাগনে মো. জাহিদ শেখ এবং বগুড়ার শাহজানপুরের সানোয়ার হোসেন ও মো. মাহিদুল।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ৯ এপ্রিল মামলার আবেদন দিলেও পুলিশ গড়িমসি করছিল।

সর্বশেষ গত বৃহস্পতি থেকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চারজন ভুক্তভোগী থানার সামনে অবস্থান নেন। এর মধ্যে জাহিদ শেখ নামের একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে যান। বাকিরা ‘মামলা না হওয়া পর্যন্ত’ বাড়ি না ফেরার পণ করেন। এ বিষয়ে আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর মামলা নেয় পুলিশ।

ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজাহারুল ইসলাম জানান, চার বাংলাদেশি যুবককে কম্বোডিয়ায় পাচার করে বিক্রির অভিযোগে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। ওই মামলায় পাঁচ ব্যক্তি ও রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

কম্বোডিয়ায় ‘সাইবার দাস’ হিসেবে বিক্রি: সংবাদ প্রকাশের পর মামলা নিল পুলিশ

প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, জামিন পেল সেই শিশু

আজহারীর নামে ভিডিও বানিয়ে প্রতারণা: গ্রেপ্তার ১০ যুবক কারাগারে

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’