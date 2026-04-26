কম্বোডিয়ায় ‘সাইবার দাস’ হিসেবে বিক্রি: সংবাদ প্রকাশের পর মামলা নিল পুলিশ

উচ্চ বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে চার যুবককে কম্বোডিয়ায় নিয়ে বিক্রির ঘটনায় অবশেষে মামলা নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ভাটারা থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে মামলা করা হয়।
কম্বোডিয়ায় পাচারের শিকার ভুক্তভোগীরা হলেন রাজবাড়ী সদরের বড়নূরপুর গ্রামের মো. আলামিন ও তাঁর ভাগনে মো. জাহিদ শেখ এবং বগুড়ার শাহজানপুরের সানোয়ার হোসেন ও মো. মাহিদুল।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ৯ এপ্রিল মামলার আবেদন দিলেও পুলিশ গড়িমসি করছিল।
সর্বশেষ গত বৃহস্পতি থেকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চারজন ভুক্তভোগী থানার সামনে অবস্থান নেন। এর মধ্যে জাহিদ শেখ নামের একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে যান। বাকিরা ‘মামলা না হওয়া পর্যন্ত’ বাড়ি না ফেরার পণ করেন। এ বিষয়ে আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর মামলা নেয় পুলিশ।
ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজাহারুল ইসলাম জানান, চার বাংলাদেশি যুবককে কম্বোডিয়ায় পাচার করে বিক্রির অভিযোগে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। ওই মামলায় পাঁচ ব্যক্তি ও রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
ফেসবুকে বিরূপ মন্তব্য করার পর সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলায় গ্রেপ্তার শিশুকে (১৬) জামিন দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পঞ্চগড় জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে পরিবারের কাছে ফিরে যায় শিশুটি।৩৯ মিনিট আগে
ইসলামি বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারীর ছবি ও কণ্ঠ নকল করে ভুয়া ভিডিও বানিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১০ যুবককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইশরাত জাহান তাঁদের জামিন আবেদন নাকচ করে এই আদেশ দেন।৪৩ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেওয়া সেই শিশুকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছেন তাঁর মা লিজা আক্তার। নবজাতকের বাবা তাকে ফেলে দিতে বললেও সব বাধা উপেক্ষা করে সেই সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন মা লিজা।১ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বরণে প্রস্তুত যশোর। আগামীকাল সোমবার (২৭ এপ্রিল) তিনি যশোরে আসছেন। তাঁকে বরণ করে নিতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে যশোর জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট। প্রস্তুত জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরাও।১ ঘণ্টা আগে