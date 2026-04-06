জমি দখলের অভিযোগে যুবদল নেতা বহিষ্কার, আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে খাসজমি দখলের অভিযোগে উপজেলা যুবদল নেতা জি এম হাবিবুল্লাহকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।
আজ সোমবার যুবদলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, নীতি-আদর্শপরিপন্থী কর্মকাণ্ড ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অভিযোগে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জি এম হাবিবুল্লাহকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।
যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন (এমপি) ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার অপকর্মের দায় যুবদল নেবে না। এমনকি তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের। এ ছাড়া আইনগত ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, শ্যামনগরের নওয়াবেঁকি এলাকায় সরকারি খাস খতিয়ানের জমি দখলের অভিযোগ ওঠে জি এম হাবিবুল্লাহর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, শ্যামনগরের আটুলিয়া মৌজার সরকারি খাস খতিয়ানের জমি সরকারিভাবে বন্দোবস্ত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছিলেন ভুক্তভোগী মেহেদী হাসান। মাসখানেক আগে ওই জমি দখল করেন হাবিবুল্লাহ। এ ছাড়া জমি দখলে রাখতে যুবদলের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়।
এ বিষয়ে জি এম হাবিবুল্লাহ বলেন, ‘মেহেদী হাসানের বৈধ কাগজপত্র নেই। আমিও জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম।’ দলীয় সাইনবোর্ড টাঙানোর বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি।
সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক আফরোজা আখতার বলেন, ‘অভিযোগটি এখনো আমার নজরে আসেনি।’
