চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার কথা বলে গৃহবধূকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২

সাতক্ষীরার তালায় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ রোববার ভোরে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কপিলমুনি কাশিমনগর এলাকার অনিমেশ বিশ্বাসের মেয়ে শিপ্রা বিশ্বাস (৩২) ও একই এলাকার দেবব্রত বিশ্বাসের ছেলে অনুপ বিশ্বাস (৩৬)।
পুলিশ ও মামলার সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসার বিষয়ে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজনের সঙ্গে ভুক্তভোগী গৃহবধূর পরিচয় হয়। ওই ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে খুলনার কয়রা থেকে ভুক্তভোগীকে সাতক্ষীরার তালায় ডেকে নেন। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সেদিন আর চিকিৎসক দেখানো সম্ভব হয়নি। পরে গৃহবধূকে মা-বোনের সঙ্গে রাতযাপনের আশ্বাস দিয়ে একটি বাসায় নিয়ে যান ওই ব্যক্তি।
রাতে ভুক্তভোগীকে ওই বাসায় থাকা এক নারীর সহযোগিতায় খাবারের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধজাতীয় কিছু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এরপর তিনি অচেতন হয়ে পড়লে দুই যুবক তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। পরদিন শুক্রবার সকালে গৃহবধূ পালিয়ে গিয়ে তালা থানায় মামলা করেন। মামলা করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে পুলিশ।
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) সাখাওয়াত হোসেন জানান, গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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