Ajker Patrika
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রংপুর

গঙ্গাচড়ায় গরুর খামার ও তেলের ঘানি পরিদর্শন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
গঙ্গাচড়ায় গরুর খামার ও তেলের ঘানি পরিদর্শন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের
খামারের গরুকে নিজ হাতে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় প্যারাগন অ্যাগ্রো অ্যান্ড ডেইরি লিমিটেডের ডেইরি ফার্ম ও স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী তেলের ঘানি পরিদর্শন করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। আজ রোববার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নের খাপরিখাল এলাকায় ফার্ম পরিদর্শন শেষে চন্দনের হাটে তেলের ঘানি দেখতে যান তিনি।

প্যারাগন ডেইরি ফার্মে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা প্রায় ১ হাজার ২০০টি উন্নত জাতের গরুর লালন-পালন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন রাষ্ট্রদূত। এ সময় গরুর পরিচর্যা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুধ উৎপাদন ও প্রজনন কার্যক্রম সম্পর্কে ফার্মের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে খামারে উৎপাদিত দুধ পান করেন তিনি।

রাষ্ট্রদূত বলেন, উন্নত জেনেটিকস ও মানসম্মত পশুখাদ্য বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে এসব কৃষিপণ্য যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন বাজারের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

পরে চন্দনের হাটে ঐতিহ্যবাহী ঘানিতে তেল উৎপাদনের প্রক্রিয়া দেখেন রাষ্ট্রদূত। এ সময় ঘানি ভাঙা শর্ষের তেল তৈরির ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি টিকে থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডিয়েন ডাওসহ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা। স্থানীয় প্রশাসন ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরে বেলা ১১টার দিকে লালমনিরহাটের তিস্তা ব্যারাজ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে গঙ্গাচড়া ত্যাগ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

বিষয়:

প্রাণিসম্পদগঙ্গাচড়াজেলার খবররংপুর বিভাগ
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