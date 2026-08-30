Ajker Patrika
En
নেত্রকোণা

রাতের আঁধারে ধনু নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, পাঁচজনকে আড়াই লাখ টাকা অর্থদণ্ড

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
রাতের আঁধারে ধনু নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, পাঁচজনকে আড়াই লাখ টাকা অর্থদণ্ড
খালিয়াজুরী উপজেলায় ধনু নদে থেকে জব্দ করা বালুসহ বাল্কহেড। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় ধনু নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় বালুসহ বাল্কহেড ও ড্রেজার মেশিন (খননযন্ত্র) জব্দ করা হয়। জব্দ করা বালু খালিয়াজুরী ভূমি অফিসের সার্ভেয়ারের জিম্মায় রাখা হয়েছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের নুরালীপুর গ্রামের পাশে ধনু নদ থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আজ রোববার সকালে এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাকিব বিন জামান প্রত্যয়। এ সময় পাঁচজনকে ৫০ হাজার করে মোট আড়াই লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের মো. শামীম (৩২), সৈয়দ হোসেন (২৭), শামীম মিয়া (৩০), জামালগঞ্জ উপজেলার হাসান মিয়া (২০) ও ইয়াসিন মিয়া (২২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে খালিয়াজুরী উপজেলার নুরালীপুর ও পাতরা গ্রামের পাশে ধনু নদে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছিল একটি চক্র। এতে ওই দুই গ্রামে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে নদে বিলীন হয়েছে শতাধিক বসতভিটা।

পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাতে ধনু নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে একটি বাল্কহেড, ড্রেজার মেশিনসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়। পরে আজ সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাকিব বিন জামান প্রত্যয় বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আটকদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট আড়াই লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। জব্দ করা বালু খালিয়াজুরী ভূমি অফিসের সার্ভেয়ারের জিম্মায় রাখা হয়েছে। পরে তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া জব্দ করা বাল্কহেডটি মালিককে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিমকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

খালিয়াজুরীআটকঅভিযানময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত