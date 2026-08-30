Ajker Patrika
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ভোলা

মনপুরায় ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার

মনপুরা (ভোলা) প্রতিনিধি
মনপুরায় ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার
মো. সাইদুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলার মনপুরায় ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি মো. সাইদুর রহমানকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। শনিবার দিবাগত রাতে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সাইদুর রহমান মনপুরার হাজিরহাট ইউনিয়নের চরফৈজুদ্দিন এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোহাম্মদ ইউনুছের ছেলে।

র‍্যাব-৮ ভোলা ক্যাম্পের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার বি. এম. তানজীমুল ইসলাম আজ রোববার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

র‍্যাব জানায়, গত ২৫ জুন এক গৃহবধূকে (২৭) জোরপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে সাইদুরের বিরুদ্ধে। পরে ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মনপুরা থানায় মামলা হয়। ঘটনার পর থেকেই র‍্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কাজের কথা বলে এক নারী ওই গৃহবধূকে তাঁর ঘরে ডেকে নেন। পরে তিনি বাইরে গেলে সাইদুর ওই ঘরে প্রবেশ করে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। ভুক্তভোগীর চিৎকারে স্থানীয়রা তাঁকে আটক করলেও পরে বিষয়টি মীমাংসার কথা বলে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে মামলা করতে গেলে থানা মামলা না নেওয়ায় ভুক্তভোগী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ করেন। আদালতের নির্দেশে গত ৬ জুলাই মনপুরা থানায় সাইদুর রহমান ও মাইনুর বেগমকে আসামি করে মামলা করা হয়।

বিষয়:

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