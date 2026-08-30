Ajker Patrika
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বাগেরহাট

বঙ্গোপসাগরে দুই গ্রুপ জেলেদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৩

বাগেরহাট (শরণখোলা) প্রতিনিধি  
বঙ্গোপসাগরে দুই গ্রুপ জেলেদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৩
প্রতীকী ছবি

দুবলারচরের মেহেরআলী এলাকায় বঙ্গোপসাগরে রোববার দুপুরে সাগরে জাল ফেলা নিয়ে দুই গ্রুপ জেলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের তিন জেলে গুরুতর জখম হয়েছেন। দুবলার মেহেরআলী থেকে মৎস্য ব্যবসায়ী মো. আলিম আজ রোববার বিকেলে মোবাইল ফোনে জানান, রোববার দুপুর ১২টার দিকে সুন্দরবনের মেহেরআলী-সংলগ্ন সাগরে জাল পাতাকে কেন্দ্র করে ঝগড়াঝাঁটির একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের জেলেরা ট্রলারে করে এসে তাঁর ক্যারিংবোটে হামলা করে। এতে দুই জেলে মারধরের শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন।

হামলাকারী জেলেরা ওই ক্যারিংবোট থেকে নগদ ৫ লাক্ষাধিক টাকা, ইলিশ মাছসহ মাছ ধরার সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায় বলে মৎস্য ব্যবসায়ী আলিম অভিযোগ করেছেন।

আহত জেলেরা হলেন—আশিক (২৫), মো. রিয়াজ হাওলাদার (৩৫) এবং অপর পক্ষের জেলে মিজানুর রহমান (৩০)।

আহত জেলেদের আলোরকোল কোস্ট গার্ড কন্টিনজেন্টে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোস্ট গার্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মিলন রায় বলেন, রোববার দুপুরে বঙ্গোপসাগরের মেহেরআলী এলাকায় মাছ ধরার জাল পাতাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপ জেলের সংঘর্ষ হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।

বিষয়:

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