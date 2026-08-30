বঙ্গোপসাগরে দুই গ্রুপ জেলেদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৩

দুবলারচরের মেহেরআলী এলাকায় বঙ্গোপসাগরে রোববার দুপুরে সাগরে জাল ফেলা নিয়ে দুই গ্রুপ জেলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের তিন জেলে গুরুতর জখম হয়েছেন। দুবলার মেহেরআলী থেকে মৎস্য ব্যবসায়ী মো. আলিম আজ রোববার বিকেলে মোবাইল ফোনে জানান, রোববার দুপুর ১২টার দিকে সুন্দরবনের মেহেরআলী-সংলগ্ন সাগরে জাল পাতাকে কেন্দ্র করে ঝগড়াঝাঁটির একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের জেলেরা ট্রলারে করে এসে তাঁর ক্যারিংবোটে হামলা করে। এতে দুই জেলে মারধরের শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন।
হামলাকারী জেলেরা ওই ক্যারিংবোট থেকে নগদ ৫ লাক্ষাধিক টাকা, ইলিশ মাছসহ মাছ ধরার সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায় বলে মৎস্য ব্যবসায়ী আলিম অভিযোগ করেছেন।
আহত জেলেরা হলেন—আশিক (২৫), মো. রিয়াজ হাওলাদার (৩৫) এবং অপর পক্ষের জেলে মিজানুর রহমান (৩০)।
আহত জেলেদের আলোরকোল কোস্ট গার্ড কন্টিনজেন্টে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোস্ট গার্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মিলন রায় বলেন, রোববার দুপুরে বঙ্গোপসাগরের মেহেরআলী এলাকায় মাছ ধরার জাল পাতাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপ জেলের সংঘর্ষ হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।
ময়মনসিংহের ভালুকায় প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতার বিদ্যুতের টাওয়ারের চূড়ায় উঠে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন মো. সাগর (৩৩) নামে এক যুবক। দীর্ঘ প্রায় ৭ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অক্ষত অবস্থায় নিচে নামিয়ে আনা হয়। ওই যুবক জেলার নান্দাইল১ মিনিট আগে
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ঘিরে দুজন নিহত হওয়ার ঘটনায় করা পৃথক হত্যা মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আজ রোববার পৃথক আদেশে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর৪ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৫০ হাজার বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট ও এসএলআর অস্ত্রের ২০ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়েছে। শনিবার রাতে আশারতলী এলাকায় পাচারকারীদের ধাওয়া দিলে তারা মিয়ানমারে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে বিজিবি।৫ মিনিট আগে
রাশিয়ার আমুর অঞ্চলের একটি গ্যাস প্লান্টে বিস্ফোরণে নিহত ভৈরবের প্রবাসী শ্রমিক জাকির হোসেনের মরদেহ আগামী শুক্রবার দেশে পৌঁছাতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। মরদেহ দেশে আনতে প্রশাসন ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। আগামী মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে মরদেহ পাঠানোর কথা রয়েছে।১২ মিনিট আগে