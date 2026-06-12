Ajker Patrika
রংপুর

বদরগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
বদরগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রংপুরের বদরগঞ্জে বজ্রপাতে রহমত উল্যাহ (৩৫) নামে এক কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া খোরশেদ আলম (৫৫) নামে এক কৃষক আহত হন। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার লোহানী পাড়া ইউনিয়নের ঘিরনই এলাকার মালতলায় এই ঘটনা ঘটে। বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জাহিদ সরকার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, আজ দুপুরে রহমত উল্যাহ, খোরশেদসহ কয়েকজন মাঠে কাজ করছিলেন। এ সময় বৃষ্টি শুরু হলে তাঁরা পাশের একটি সেচযন্ত্রের ঘরে আশ্রয় নেন। এরপর বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই রহমত উল্যাহ মারা যান। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে থাকা খোরশেদ আলম মারাত্মক আহত হন। এলাকার লোকজন আহত খোরশেদকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

বিষয়:

রংপুর জেলামৃত্যুবদরগঞ্জরংপুর সদররংপুর বিভাগবজ্রপাতশ্রমিক
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