Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

যত ক্ষমতাবানই হোক, নদী ও খালের জমি দখল করতে দেওয়া হবে না: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
যত ক্ষমতাবানই হোক, নদী ও খালের জমি দখল করতে দেওয়া হবে না: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী
রূপগঞ্জে বিভিন্ন পয়েন্টের নিষ্কাশন খাল পরিদর্শনে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যতই ক্ষমতাবান বা যে দলেরই হোক না কেন, নদী ও খালের জমি দখল করে জলাবদ্ধতা তৈরি করতে দেওয়া হবে না। রূপগঞ্জের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সব অবৈধ দখল উচ্ছেদ করব।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন অগ্রণী সেচ প্রকল্পভুক্ত যাত্রামুড়া পাম্প হাউস ও প্রধান নিষ্কাশন খাল, রূপসী, ভুলতা ও গোলাকান্দাইল এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টের নিষ্কাশন খাল পরিদর্শনে এসে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৬ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী অগ্রণী সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু করেন, যা পরে ১৯৮৪ সালে জাপানি প্রযুক্তি ও জাইকার সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। তবে সময়ের বিবর্তনে এবং নগরায়ণের ফলে সেচ প্রকল্পের অনেক জমি ও খাল অবৈধ দখলের কবলে পড়েছে। বর্তমানে রূপগঞ্জে প্রায় ৭৪১টি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় তৈরি হয়েছে তীব্র জলাবদ্ধতা ও পরিবেশগত সংকট। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে রূপগঞ্জে সড়ক পথের পাশাপাশি একটি আধুনিক নৌপথ চালু হবে। এতে সড়কের ওপর যানবাহনের চাপ কমবে, যানজট নিরসন হবে এবং মানুষ অল্প সময়ে যাতায়াত করতে পারবে।

এ সময় নারায়ণগঞ্জ-১ রূপগঞ্জ আসনের এমপি মুস্তাফিজুর রহমান ভূইয়া দিপু বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারা বাংলাদেশে খাল খনন শুরু হয়েছে। রূপগঞ্জে যারা খালগুলো দখল করে রেখেছে, তারা যে যত বড় শক্তিশালী ব্যক্তিই হোক, আমরা খালগুলোকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনব।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী মো. কাইছার আলম, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-২-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাহবুবে মওলা মো. মেহেদী হাসান, পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শুভ আহমেদ, রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলামসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগরূপগঞ্জপানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীজেলার খবর
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