Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

রংপুরে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের অবস্থান, নেসকোকে ৭ দিনের আলটিমেটাম

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাত দাবি ও নেসকোকে মামলা প্রত্যাহারের আলটিমেটাম দিয়েছেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার রংপুর শহরের পুরোনো ট্রাক স্ট্যান্ডে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে এই আলটিমেটাম দেন তাঁরা। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে কর্মসূচিতে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অন্তত ১০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

এর আগে রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে নেসকোর আঞ্চলিক কার্যালয় অভিমুখে যায়।

পরে শহরের পুরোনো ট্রাক স্ট্যান্ডে পুলিশের বাধার মুখে সেখানে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন মিছিলকারীরা। সেখানে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সদস্য সাইফুল ইসলাম, মোস্তাফিজার রহমান প্রমুখ।

রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন, রংপুর নেসকো অফিসের উপসহকারী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান মিথ্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের দোষারোপ করেছেন। এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা বিদ্যুৎ খাতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারসহ সাত দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আলটিমেটাম দেন।

মেহেদী হাসান নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা অন্যায়ের শিকার হচ্ছি। বিদ্যুৎ খাতে যারা দুর্নীতি করছে, তাদের আড়াল করার জন্য ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। আমরা ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছি, এটি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয়।’

আরও এক শিক্ষার্থী মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে এবং ভাড়া করা গুণ্ডাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে আমাদের আন্দোলন আরও বিস্তৃত হবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি জানাচ্ছি, কিন্তু দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’

কর্মসূচি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সদস্য সাইফুল ইসলাম জানান, ‘আজকের লংমার্চ শেষে আমরা রংপুর প্রধান প্রকৌশলীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। সেখানে স্পষ্টভাবে সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। দাবি আদায় না হলে পরবর্তী ধাপে রাজশাহী নেসকো প্রধান কার্যালয় অভিমুখে লংমার্চ করা হবে।’

এ সময় আন্দোলনকারীরা বুয়েট শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা আন্দোলন থেকে সরে আসার দাবি জানান। পরে জনদুর্ভোগ এড়াতে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সমাপ্ত করেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট দুপুরে রংপুরের নেসকো বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩ অফিসে সহকারী প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামানের ইন্ধনে একদল বহিরাগত প্রবেশ করে। তারা কর্মরত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উদ্দেশে অশ্লীল স্লোগান ও তাঁদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

পরে এ ঘটনার দায় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

বিষয়:

রংপুর জেলাশিক্ষার্থীরংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

লাইসেন্স ছাড়া বাজার পরিচালনা করলে ব্যবস্থা নেবে ডিএসসিসি

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক