নীলফামারীতে ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানের চালকসহ নিহত ২

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের চালক ও যাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের উত্তরা ইপিজেডের সামনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন নীলফামারীর জলঢাকার শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের হাড়োয়া গ্রামের কছির উদ্দিনের ছেলে ভ্যানচালক দুলু কবিরাজ (৩৩)। অপরজন ভ্যানের যাত্রী একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে হযরত আলী (১৮)।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৈয়দপুর থেকে ব্যাটারিচালিত ভ্যানযোগে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন হযরত আলী। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট-১৪-৬২৯১) সজোরে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন ভ্যানচালক দুলু কবিরাজ। এ সময় গুরুতর আহত ভ্যানযাত্রী হযরত আলীকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এদিকে ট্রাক ও ভ্যানটি থানার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
