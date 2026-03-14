রংপুর

পীরগঞ্জে অবৈধ দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি 
পীরগঞ্জে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জ পৌরসভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কয়েকটি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) এ অভিযান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পপি খাতুনের এ অভিযান চালানো হয়।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জায়গা দখল করে এই দোকানগুলোতে ব্যবসা পরিচালনার কারণে যাত্রী ও পথচারীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, বাসস্ট্যান্ডের সরকারি জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে থাকার কারণে মানুষজনের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছিল। এ বিষয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ প্রশাসনের তৎপরতা কামনা করছিলেন। অবশেষে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।

উচ্ছেদ অভিযানে অবৈধভাবে নির্মিত দোকানগুলো বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে দখল করা সরকারি জায়গা পুনরায় মুক্ত হয় এবং বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ও পথচারীদের চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ফাঁকা করা হয়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এলাকার সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পপি খাতুন বলেন, ‘যেহেতু এটি হাইওয়ে রাস্তার পাশে এ জায়গাটি কিন্তু সংরক্ষিত থাকার কথা; সিএনজি-রিকশা-ভ্যান বিভিন্ন কারণে অবৈধ দখলদারেরা দখল করেছেন। তবে সরকারি জায়গা দখল করে কেউ অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করলে তা উচ্ছেদ করা হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমরা চাই, সরকারি জায়গা সর্বদা জনগণের জন্য মুক্ত ও ব্যবহারযোগ্য থাকুক।’

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মেরিন সেনা, স্থল অভিযানের ইঙ্গিত পেন্টাগনের

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব: জ্বালানির সংকটে আশার আলো দেখছে বাংলাদেশ

‘হরমুজ প্রণালি মুক্ত করতে’ ইরানের খারগ দ্বীপে রাতভর ভয়াবহ হামলা

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

গাইবান্ধায় পুলিশের জুয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল, তদন্ত কমিটি

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

‘মেয়েকে দাফন করে বাবা আসছেন জামাইয়ের কবর দেখতে’

ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

হাদি হত্যা: ফয়সালকে পালাতে ‘সাহায্যকারী’ ফিলিপ সাংমা পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার

‘অল্প সময়ের মধ্যেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হবে’

