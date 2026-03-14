পীরগঞ্জে অবৈধ দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

রংপুরের পীরগঞ্জ পৌরসভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কয়েকটি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) এ অভিযান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পপি খাতুনের এ অভিযান চালানো হয়।
জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জায়গা দখল করে এই দোকানগুলোতে ব্যবসা পরিচালনার কারণে যাত্রী ও পথচারীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, বাসস্ট্যান্ডের সরকারি জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে থাকার কারণে মানুষজনের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছিল। এ বিষয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ প্রশাসনের তৎপরতা কামনা করছিলেন। অবশেষে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে।
উচ্ছেদ অভিযানে অবৈধভাবে নির্মিত দোকানগুলো বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে দখল করা সরকারি জায়গা পুনরায় মুক্ত হয় এবং বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ও পথচারীদের চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ফাঁকা করা হয়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এলাকার সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পপি খাতুন বলেন, ‘যেহেতু এটি হাইওয়ে রাস্তার পাশে এ জায়গাটি কিন্তু সংরক্ষিত থাকার কথা; সিএনজি-রিকশা-ভ্যান বিভিন্ন কারণে অবৈধ দখলদারেরা দখল করেছেন। তবে সরকারি জায়গা দখল করে কেউ অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করলে তা উচ্ছেদ করা হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমরা চাই, সরকারি জায়গা সর্বদা জনগণের জন্য মুক্ত ও ব্যবহারযোগ্য থাকুক।’
