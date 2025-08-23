Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

চীন সরকারের উপহারের হাসপাতালের জায়গা পরিদর্শনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

নীলফামারী প্রতিনিধি
চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা
চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নীলফামারী সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের টেক্সটাইল মিল-সংলগ্ন ২৫ একর খাস জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি।

এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু জাফর, নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুর রহমান মোহসিন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সাইদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সিভিল সার্জন আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপদেষ্টা নীলফামারী জেলা সদরের নটখানায় অবস্থিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা ও দারোয়ানী মৌজায় ২৪.৮৯ একর জমি চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

চীনসরকারউপদেষ্টাস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার