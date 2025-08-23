চীন সরকারের উপহারের হাসপাতালের জায়গা পরিদর্শনে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

নীলফামারী প্রতিনিধি
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নীলফামারী সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের টেক্সটাইল মিল-সংলগ্ন ২৫ একর খাস জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি।
এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু জাফর, নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুর রহমান মোহসিন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সাইদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সিভিল সার্জন আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে উপদেষ্টা নীলফামারী জেলা সদরের নটখানায় অবস্থিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা ও দারোয়ানী মৌজায় ২৪.৮৯ একর জমি চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুর জাহান বেগম চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জায়গা পরিদর্শন করেছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নীলফামারী সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের টেক্সটাইল মিল-সংলগ্ন ২৫ একর খাস জায়গা পরিদর্শন করেন তিনি।
এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু জাফর, নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুর রহমান মোহসিন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক সাইদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সিভিল সার্জন আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে উপদেষ্টা নীলফামারী জেলা সদরের নটখানায় অবস্থিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা ও দারোয়ানী মৌজায় ২৪.৮৯ একর জমি চীন সরকারের উপহার হিসেবে ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।
বাগেরহাটে চারটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি আগামীকাল রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এ কর্মসূচি ঘিরে আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল করেন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা।৫ মিনিট আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে ক্যাম্পাসে এবং আবাসিক হলে আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পরিচয়ে প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবেন।১১ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ধরা পড়েছে বিশাল আকৃতির দুটি রানি ইলিশ। মাছ দুটি নিলামে সাড়ে ১১ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে প্রায় ৫ কেজি ওজনের মাছ দুটি চেয়ারম্যান ঘাট মৎস্য আড়তে তোলা হয়। পরে কদর ভাণ্ডারী নামের এক স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী সেগুলো কিনে নেন।১৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩৯ মিনিট আগে