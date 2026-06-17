পীরগঞ্জে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন, প্রথম পর্যায়ে পেলেন ৬৬৫ জন

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে ভার্চ্যুয়ালি এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
এ উপলক্ষে পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপস্থিত ছিলেন রংপুর ৫ ও ৬ (মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য জেবা আমিন খান, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী পলাশ এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন। এ ছাড়া উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উপকারভোগী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে উপকারভোগী রিতু মুন্ডা ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের প্রশাসক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম পর্যায়ে পীরগঞ্জ উপজেলার চতরা ইউনিয়নের ৬৬৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্ডের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডারের আওতায় এনে খাদ্য সহায়তা, আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রকৃত দরিদ্র ও প্রয়োজনীয় পরিবারগুলোকে এ কর্মসূচির আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।’
স্থানীয় বাসিন্দারা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা করছে, পাইলট প্রকল্প হিসেবে পীরগঞ্জে কার্যক্রমটি সফল হলে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য এলাকাতেও এর সম্প্রসারণ করা হবে।
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