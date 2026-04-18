মিঠাপুকুরে বজ্রপাতে ২ জন নিহত

রংপুরের মিঠাপুকুরে বজ্রপাতে দুজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বড় হযরতপুর ইউনিয়নের সখীপুর গ্রামে বজ্রপাতে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন রামেশ্বরপাড়ার মিলন মিয়া (৩৬) ও সখীপুর গ্রামের আবু তালেব (৫৭)। ঘটনার সময় তাঁরা পুকুরপাড়ে একটি টংদোকানে বসে ছিলেন।
আহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড় হযরতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রেজাউল করিম লাভলু।
