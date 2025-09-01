গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মরিয়ম খাতুন (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।
আজ সোমবার বিকেলে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পান্থাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মরিয়ম বেগম গোবিন্দগঞ্জ পৌর এলাকার পান্থাপাড়া এলাকার আব্দুল হামিদের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, আজ বিকেলে মরিয়ম খাতুন মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী শঠিবাড়ী এক্সপ্রেস নামের একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ঘটনার পর বাসটি নিয়ে চালক পালানোর চেষ্টা করলে চৌমাথা মোড়ে যানজটে আটকা পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ বাসসহ চালক শফিকুল ইসলামকে (৩৫) আটক করে।
শফিকুল ইসলামের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত আন্তাজ আলীর ছেলে।
এদিকে দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বাসটি ভাঙচুর করেন এবং মহাসড়ক আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।
গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পথচারী নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসসহ চালককে আটক করা হয়। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গোবিন্দগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, মহাসড়ক অবরোধকারী বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ঘটনাস্থলে একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য সড়ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মরিয়ম খাতুন (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।
আজ সোমবার বিকেলে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পান্থাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মরিয়ম বেগম গোবিন্দগঞ্জ পৌর এলাকার পান্থাপাড়া এলাকার আব্দুল হামিদের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, আজ বিকেলে মরিয়ম খাতুন মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী শঠিবাড়ী এক্সপ্রেস নামের একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ঘটনার পর বাসটি নিয়ে চালক পালানোর চেষ্টা করলে চৌমাথা মোড়ে যানজটে আটকা পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ বাসসহ চালক শফিকুল ইসলামকে (৩৫) আটক করে।
শফিকুল ইসলামের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত আন্তাজ আলীর ছেলে।
এদিকে দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বাসটি ভাঙচুর করেন এবং মহাসড়ক আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।
গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পথচারী নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসসহ চালককে আটক করা হয়। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গোবিন্দগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, মহাসড়ক অবরোধকারী বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ঘটনাস্থলে একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য সড়ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।
যদি নির্বাচন চাও, তবে কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। আজ সোমবার সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজমাঠে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রা শুরুর আগে তিনি এ কথা বলেন।৭ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ‘মাওলানা ভাসানী সেতু’তে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।১৬ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে দখলদারের হাত থেকে ২০ একর জমি উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের নেহালিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই জমি উদ্ধার করা হয়। পরে ১০ একর জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়।৩৫ মিনিট আগে
কোনো ষড়যন্ত্রই ডাকসু নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ, সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলসহ অন্যান্যরা। আজ সোমবার বিকালে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত রায় দিলে সাধারণ শিক্ষার্থী ও সকল প্যানেলের প্রার্থীরা১ ঘণ্টা আগে