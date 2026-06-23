Ajker Patrika
রংপুর

দেড় ঘণ্টা পর রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক ছাড়ল শিক্ষার্থীরা

রংপুর প্রতিনিধি
দেড় ঘণ্টা পর রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক ছাড়ল শিক্ষার্থীরা
মহাসড়ক অবরোধ করে রংপুর মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নুজসাতের মৃত্যুকে ঘিরে দায়ের হওয়া আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় রংপুর মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আহমেদ সাকিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে সড়ক ছাড়েন তারা।

তাদের দাবি, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই সাকিনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এদিকে দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন শত শত যাত্রী ও পথচারী।

সাকিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে রংপুর মেডিকেল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, ৭ কিমি যানজটসাকিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে রংপুর মেডিকেল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, ৭ কিমি যানজট

তবে পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের সত্যতা মিলেছে এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মধ্যে একাধিকবার মোবাইল ফোনে কথোপকথন হয়েছিল। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৮টার দিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে ও রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তারা রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এতে মহাসড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজের ফাইনাল বর্ষের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আহমেদ সাকিনকে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তারা অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। দাবি আদায় না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। রোগীবাহী যান, দূরপাল্লার বাস, ট্রাক, ইজিবাইক ও ব্যক্তিগত যানবাহনের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। অনেক মোটরসাইকেল আরোহী বিকল্প সড়ক ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মাহফুজুর রহমান। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এরপর শিক্ষার্থীরা সড়ক থেকে সরে যান। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে।

বিষয়:

রংপুর জেলাএইচএসসিগ্রেপ্তারপরীক্ষার্থীজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত