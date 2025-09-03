Ajker Patrika
লালমনিরহাটে ফেনসিডিলের মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
মাদক কারবারি রজনী কান্ত অধিকারী। ছবি: সংগৃহীত
লালমনিরহাটে রজনী কান্ত অধিকারী (৩৫) নামের এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আসামির উপস্থিতিতে লালমনিরহাটের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. হায়দার আলী এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত রজনী কান্ত অধিকারী লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার ভেলাগুড়ী ইউনিয়নের উত্তর জাওরানী এলাকার অতুল অধিকারীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের ১৯ আগস্ট বিকেলে রংপুর র‍্যাব-১৩-এর একটি দল হাতীবান্ধা উপজেলার পূর্ব কদমা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৯৩ বোতল ফেনসিডিলসহ রজনী কান্ত অধিকারীকে আটক করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে হাতীবান্ধা থানায় রজনীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করে র‍্যাব।

এ মামলায় পুলিশ দীর্ঘ তদন্ত শেষে আদালতে রজনীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। আদালত দীর্ঘ শুনানি শেষে আসামির উপস্থিতিতে আজ এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বলা হয়, অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় রজনী কান্ত অধিকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পাবলিক প্রসিকিউটর) কে এম হুমায়ুন রেজা স্বপন বলেন, ‘২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে এই মামলা চলমান ছিল। আদালত আজ দীর্ঘ শুনানি শেষে রজনী কান্ত অধিকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। আমরা রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করছি।’

বিষয়:

লালমনিরহাটকারাদণ্ডমাদকআদালতযাবজ্জীবনজেলার খবররংপুর বিভাগ
