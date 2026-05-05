পরিবেশ সুরক্ষায় পীরগঞ্জে প্রশাসনের দেড় হাজার বৃক্ষরোপণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় পীরগঞ্জে দেড় হাজার বৃক্ষরোপণ ও গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। রংপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার সকালে পীরগঞ্জ মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম।
স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর সরকার ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় কুমেদপুর-টুকুরিয়া সড়ক, ধাপেরহাট-চতরা সড়ক এবং জেলা পরিষদের ডাকবাংলা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের প্রশাসক সাইফুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সবাইকে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের কর্মসূচি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।
অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পপি খাতুন, পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী পলাশ, সম্পাদক জাকির হোসেন, পীরগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
