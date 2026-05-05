Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

অপারেশন থিয়েটারে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, ভোক্তা-অধিকারের অভিযানে জরিমানা

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মনোয়ারা সনো সেন্টারের অপারেশন থিয়েটারে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও রিএজেন্ট পাওয়ায় ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে জীবননগর উপজেলা এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

এর আগে অভিযানে বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তদারকি চালানো হয়।

জানা গেছে, উপজেলার মোছা. মনোয়ারা খাতুনের ‘মনোয়ারা সনো সেন্টার অ্যান্ড নার্সিং হোম’-এর অপারেশন থিয়েটারের ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ এবং ল্যাবরেটরির ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট সংরক্ষণ করা ছিল। এসব মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও রিএজেন্ট ব্যবহার না করার কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফাহমিদা আক্তার রুনা, ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের একটি দল।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাখুলনা বিভাগজীবননগরভোক্তা অধিকারজরিমানা
