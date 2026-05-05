অপারেশন থিয়েটারে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, ভোক্তা-অধিকারের অভিযানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মনোয়ারা সনো সেন্টারের অপারেশন থিয়েটারে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও রিএজেন্ট পাওয়ায় ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে জীবননগর উপজেলা এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
এর আগে অভিযানে বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তদারকি চালানো হয়।
জানা গেছে, উপজেলার মোছা. মনোয়ারা খাতুনের ‘মনোয়ারা সনো সেন্টার অ্যান্ড নার্সিং হোম’-এর অপারেশন থিয়েটারের ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ এবং ল্যাবরেটরির ফ্রিজে মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট সংরক্ষণ করা ছিল। এসব মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫১ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও রিএজেন্ট ব্যবহার না করার কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফাহমিদা আক্তার রুনা, ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের একটি দল।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।
বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে নতুন নাট্যশিল্পী তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বেতারের আঞ্চলিক পরিচালকের (চলতি দায়িত্ব) পক্ষে সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) ইফতেখার আলম রাজন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।৭ মিনিট আগে
নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় জুতার ভেতরে বিশেষ কৌশলে ইয়াবা পাচারের সময় দুই মামা-ভাগনেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ৪ হাজার ৭৫০টি ইয়াবা জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় পথচারী দাদি ও নাতি নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উজিরপুর উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রী কাজীবাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামের মৃত পান্নু কাজীর স্ত্রী রোকসানা ইয়াসমিন (৬৫) ও নিহতের নাতনি আরফা (৭)।২৮ মিনিট আগে
দুই দিন ধরে মৌলভীবাজারের আকাশে সূর্যের আনাগোনা। তাই একটা মুহূর্ত আর নষ্ট না করে কৃষক তড়িঘড়ি শুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন টানা বৃষ্টিতে প্রায় পচে যাওয়া কাটা ধান। তবে হাওরে যেসব ধান পানিতে ডুবে গেছে, সেগুলো আর ঘরে তোলার সুযোগ নেই কৃষকের। হাওরের বাইরের এলাকা থেকে পানি কমে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ধান কিছুটা১ ঘণ্টা আগে