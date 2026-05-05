নেত্রকোণা

মামা-ভাগনের জুতার ভেতরে মিলল ৪৭৫০টি ইয়াবা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় জুতার ভেতরে বিশেষ কৌশলে ইয়াবা পাচারের সময় দুই মামা-ভাগনেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ৪ হাজার ৭৫০টি ইয়াবা জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার মামা-ভাগনে হলেন দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নের হারিয়াউন্দ গ্রামের মো. হাবিবুর রহমান (৫৩) এবং একই ইউনিয়নের বাড়ৈপাড়া গ্রামের মো. রমজান আলী (৩২)। গতকাল সোমবার বিকেলে শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি মহাসড়কের জালশুকা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ডিএনসি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হকের নেতৃত্বে একটি দল ওই এলাকায় অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহন তল্লাশি শুরু করে। একপর্যায়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তল্লাশি করে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তির জুতার ভেতর থেকে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ৪ হাজার ৭৫০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হক বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়াতে দীর্ঘদিন ধরে জুতার ভেতরে মাদক লুকিয়ে পরিবহন করে আসছিলেন। এ ঘটনায় আটক দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ইয়াবাগ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগআদালতজেলার খবরমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরনেত্রকোনা
