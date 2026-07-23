Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে ক্যাশলেস সেবা নিয়ে মতবিনিময় সভা

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
পীরগঞ্জে ক্যাশলেস সেবা নিয়ে মতবিনিময় সভা
পীরগঞ্জে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপশাখার উদ্যোগে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপশাখার উদ্যোগে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার জামান প্লাজায় আয়োজিত সভায় ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সাদি আল-আরাফাত সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও ব্যাংক কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়িক ফোরামের সভাপতি এনামুল হক।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুনব্বী চৌধুরী পলাশ ও সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী আমির খসরু। এ ছাড়া বক্তব্য দেন ঠিকাদার সেকেন্দার আলী, ব্যবসায়ী শাকিলসহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বক্তারা বলেন, ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ ও নিরাপদ করতে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপশাখার ক্যাশলেস সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁরা এ উদ্যোগের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং গ্রাহকবান্ধব আধুনিক সেবা চালুর মাধ্যমে অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পূবালী ব্যাংক আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

বিষয়:

পূবালী ব্যাংকরংপুর বিভাগব্যাংকপীরগঞ্জ (রংপুর)
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