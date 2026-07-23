পীরগঞ্জে ক্যাশলেস সেবা নিয়ে মতবিনিময় সভা

রংপুরের পীরগঞ্জে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপশাখার উদ্যোগে ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার জামান প্লাজায় আয়োজিত সভায় ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সাদি আল-আরাফাত সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও ব্যাংক কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়িক ফোরামের সভাপতি এনামুল হক।
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুনব্বী চৌধুরী পলাশ ও সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী আমির খসরু। এ ছাড়া বক্তব্য দেন ঠিকাদার সেকেন্দার আলী, ব্যবসায়ী শাকিলসহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
বক্তারা বলেন, ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ ও নিরাপদ করতে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপশাখার ক্যাশলেস সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁরা এ উদ্যোগের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং গ্রাহকবান্ধব আধুনিক সেবা চালুর মাধ্যমে অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পূবালী ব্যাংক আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।
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