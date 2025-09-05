জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে রাজদ্বীপ প্রসাদ উৎসর্গ (৯)। নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘নৃত্যময়’ আয়োজিত জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন সেরার সেরা-২০২৫-এর একক সাধারণ নৃত্যে সে স্বর্ণপদক লাভ করে। রাজদ্বীপ কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার গোপাল চন্দ্র প্রসাদ ও শিউলি রানী দাশ দম্পতির ছেলে।
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে গত সোম ও মঙ্গলবার (১ ও ২ সেপ্টেম্বর) নৃত্যময়ের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘ক’ গ্রুপে ৪ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য, ‘খ’-গ্রুপে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সীদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য, ‘গ’-গ্রুপে ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অপরদিকে রাজদ্বীপের বড় ভাই দেবরাজ প্রসাদ রোহিত (১৩) একই প্রতিযোগিতার দলীয় সাধারণ নৃত্যে ২য় ও দলীয় লোকনৃত্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
গোপাল চন্দ্র প্রসাদ ও শিউলি রানী দাশ দম্পতি তাদের সন্তানদের সাফল্যের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে রাজদ্বীপ ও দেবরাজের জন্য সবার দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করেন।
আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিজয়ীদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেওয়া হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে রাজদ্বীপ প্রসাদ উৎসর্গ (৯)। নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘নৃত্যময়’ আয়োজিত জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন সেরার সেরা-২০২৫-এর একক সাধারণ নৃত্যে সে স্বর্ণপদক লাভ করে। রাজদ্বীপ কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার গোপাল চন্দ্র প্রসাদ ও শিউলি রানী দাশ দম্পতির ছেলে।
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে গত সোম ও মঙ্গলবার (১ ও ২ সেপ্টেম্বর) নৃত্যময়ের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘ক’ গ্রুপে ৪ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য, ‘খ’-গ্রুপে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সীদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য, ‘গ’-গ্রুপে ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের একক ও দলীয় লোকনৃত্য এবং একক সাধারণ নৃত্য ও দলীয় দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অপরদিকে রাজদ্বীপের বড় ভাই দেবরাজ প্রসাদ রোহিত (১৩) একই প্রতিযোগিতার দলীয় সাধারণ নৃত্যে ২য় ও দলীয় লোকনৃত্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
গোপাল চন্দ্র প্রসাদ ও শিউলি রানী দাশ দম্পতি তাদের সন্তানদের সাফল্যের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে রাজদ্বীপ ও দেবরাজের জন্য সবার দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করেন।
আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিজয়ীদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেওয়া হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
আজ সকাল আটটা থেকে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের পুকুরিয়া ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা-গোপালগঞ্জ রুটের হামিরদি বাসস্ট্যান্ড, সোয়াদি, মনসুরাবাদে এই অবরোধ শুরু করে স্থানীয় জনতা। এতে ভাঙ্গার উপর দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১২ টা পর্যন্ত (এই প্রতিবেদন লেখার সময়) অবরোধ চলতে থাকে।১৫ মিনিট আগে
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকেও হাসপাতালের ভেতরেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন এক হিন্দু যুগল। এমন বিরল এক দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছে মানিকগঞ্জ ফিরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতাল। ব্যতিক্রমী এই বিয়ের ঘটনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।৩৮ মিনিট আগে
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আগামীকাল শনিবার দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ বন্দর অভ্যন্তরে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে স্বাভাবিক থাকবে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার কার্যক্রম।১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারী-৩ আসনের (জলঢাকা) সাবেক সংসদ সদস্য ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে রাজধানী ঢাকার লালমাটিয়ার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে...১ ঘণ্টা আগে