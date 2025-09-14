উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

রংপুর প্রতিনিধি
এলইডি স্ক্রিনে শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ভেসে ওঠায় বিস্মিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন সভার আয়োজক প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তারা।
ঘটনাটি ঘটে আজ রোববার রংপুর প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের মতবিনিময় সভায়।
নগরীর আরডিআরএস মিলনায়তনে এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর গোলাম রব্বানীর সঞ্চালনায় সভায় হঠাৎ এই ছবি প্রদর্শিত হয়।
সভা শেষে উপদেষ্টা ফরিদা আখতার সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাকে জানিয়েছেন, এটা ভুলক্রমে হয়ে গেছে। ক্ষমা চেয়েছেন। কাজেই আমি বলব, ভুলক্রমে হয়েছে বলেই আমি জেনেছি।’
অপর এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা আসলে যথেষ্ট অবমাননাকর। এত মানুষের রক্তের পর ওদের (শেখ হাসিনা ও শেখ মুজিবুর রহমান) ছবি থাকা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফ্যাসিবাদ আমরা মনে করি না যে জাস্ট চলে গেছে।
ফ্যাসিবাদের অনেক রকম রূপ থাকে, তার কিছু কিছু হয়তো প্রতিফলন নানাভাবে থাকে। আমরা যখন যেটা টের পাই, সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিই। আমি অবশ্যই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।’
জানতে চাইলে রংপুর বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ডা. মো. আব্দুল হাই সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি দেওয়া হয়নি। প্রেজেন্টেশনের একটি স্লাইডের ল্যাবের যে ছবি নেন, ওইটার কর্নারে ছিল। মূল স্লাইডে ছিল না।’
সভায় রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ও খামারিরা উপস্থিত ছিলেন।
