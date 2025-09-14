Ajker Patrika
ভাঙ্গায় চলমান অবরোধ অবিলম্বে তুলে না নিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩৩
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ফরিদপুরে চলমান অবরোধ কর্মসূচি বাতিল না করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ রোববার আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে কথা হয়েছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, অবিলম্বে সড়ক ছেড়ে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘রাস্তাঘাট অবরোধ করে জনভোগান্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাদের যে অভিযোগ সেটা প্রপার চ্যানেলে আবেদন করতে হবে। কোনোভাবেই দুইটা ইউনিয়নের লোকজন এভাবে রাস্তাঘাট অবরোধ করে হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে না।’

উপদেষ্টা আরও বলেন, তারা যদি অবিলম্বে এই অবরোধ তুলে না নেয়, তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে তাদের অবরোধ তুলে দেওয়া হবে।

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় তৃতীয় দফায় চলছে অবরোধ কর্মসূচি। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুটি মহাসড়ক ও রেলপথের অন্তত ১০টি এলাকায় অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধরা।

এদিকে গতকাল শনিবার রাতে আন্দোলনকারী ‘সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের’ প্রধান সমন্বয়ক আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিক মিয়াকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ভাঙ্গায় চলছে অবরোধ: ট্রেন আটকে নামিয়ে দেওয়া হলো যাত্রীদেরভাঙ্গায় চলছে অবরোধ: ট্রেন আটকে নামিয়ে দেওয়া হলো যাত্রীদের

ফরিদপুর-৪ আসনের অন্তর্ভুক্ত ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদি ইউনিয়নকে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর-২ (সালথা-নগরকান্দা) আসনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নির্বাচন কমিশন ৪ সেপ্টেম্বর গেজেট প্রকাশ করার পর থেকেই মূলত এই আন্দোলন শুরু হয়। এই পরিবর্তনের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকেলে আলগী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় চত্বরে ‘আলগী ও হামিরদি ইউনিয়ন এবং ভাঙ্গা উপজেলার সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ’-এর ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন থেকে তিন দিনের সকাল-সন্ধ্যা অবরোধের ডাক দেন সিদ্দিক মিয়া।

অখণ্ড ভাঙ্গার দাবিতে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক গভীর রাতে আটকঅখণ্ড ভাঙ্গার দাবিতে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক গভীর রাতে আটক

বিষয়:

ফরিদপুরঅবরোধনির্বাচনউপদেষ্টা
