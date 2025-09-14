জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভায় যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভায় যোগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ রোববার বেলা তিনটার দিকে রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমির দোয়েল হলে সভায় যুক্ত হন তিনি।
‘জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫’ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় ধাপের সংলাপের দ্বিতীয় দিনের সভা চলছে আজ।
আজ কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বিকেল ৪টা পর্যন্ত সভায় প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান করার কথা রয়েছে। তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনা হবে।
আলোচনা শেষে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি পরে ব্রিফ করবেন।
